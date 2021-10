Lidt over midnat natten til fredag rykkede politi og brandvæsen ud til en kolonihave, der stod i flammer.

Branden var dog så voldsom, at beredskabet måtte lave det, der kaldes en kontrolleret nedbrænding. Kolonihavehuset stod ikke til at redde.

»Man mistænker, at det er et køleskab, der er gået ild i, men man venter stadig på at lave brandundersøgelse. Der er endnu for varmt på stedet, til at man kan udføre den,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Nikolaj Hølmkjær.

Kolonihavehuset stod i foreningen Lilletoften i Hjallese, og to af de andre beboere fra foreningen var til stede og kunne gøre politi og beredskab klogere på situationen.

Brandvæsnet måtte acceptere, at huset brændte ned til grunden, fordi ilden havde for godt fat.

»Der var ingen personer til stede i huset, og der var derfor heller ikke nogen personskade,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at der ikke er mistanke om ulovligheder i forbindelse med den voldsomme brand.

Både politi og beredskab havde sendt en vogn til ildebranden, for det er en situation, man tager alvorligt.

»Der er altid risiko for, at branden spreder sig, så det er det, brandvæsnet blandt andet sikrer sig imod, når man laver en kontrolleret nedbrænding.« siger vagtchefen afslutningsvist.