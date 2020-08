En voldsom brand brød natten til fredag ud i en bygning i et industrikvarter i Ikast.

Klokken 01.24 modtog politiet en anmeldelse om store flammer i en bygning på Lene Haus Vej.

»Det var en tilfældig forbipasserende, der opdagede, at der var flammer i en bygning, og slog alarm,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis, til B.T. tidligt fredag morgen.

»Det er en industribygning på 1000 kvadratmeter, der brænder. Den er totalskadet og vil nedbrænde,« tilføjer han.

Der foregår stadig brandslukning på Lene Haus Vej i Ikast. Politi og redning er fortsat på stedet. Der er vejspærringer i området, og politiet vil anvise alternativ vej til arbejdspladserne på de berørte adresser #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) August 28, 2020

Brandvæsenet og beredskabsstyrelsen rykkede massivt ud, og i de tidlige morgentimer kæmper de stadig med at få slukket branden.

»Vi har stadig et massivt slukningsarbejde i gang dernede, og brandvæsnet har fået hjælp fra to kraner for at få kontrol over branden,« siger vagtchefen.

Vejene i området er afspærret, mens slukningsarbejdet er i gang.

Det betyder, at ansatte på virksomheder i området skal orientere sig i lokale medier, før de kører hjemmefra. Der kan nemlig være tale om omkørsel, oplyser vagtchefen.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

»Som udgangspunkt anser vi alle brande som mistænkelige. Så det udgangspunkt har vi også med denne,« siger Allan Riis.

Heldigvis var der ingen mennesker i bygningen, da den brød i brand, og det har heller ikke været nødvendigt at evakuere eller varsle borgerne i området.

Vagtchefen oplyser, at slutningsarbejdet sandsynligvis står på nogle timer endnu.

B.T. Følger sagen...