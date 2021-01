Hele overetagen på en industribygning i Skive udbrændte, da der natten til mandag udbrød en voldsom brand.

Det skriver Skive Folkeblad.

Ifølge avisen brød ilden ud i ejendommen på Marius Jensens Vej 6 i den midt- og vestjyske købstad kort efter midnat.

»Da vi kommer derud er bygningen overtændt.«

En voldsom brand brød natten til mandag ud i en industribygning i Skive. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere En voldsom brand brød natten til mandag ud i en industribygning i Skive. Foto: Presse-Fotos.dk

Det fortæller indsatsleder Jan Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive til avisen.

Indsatslederen forklarer, at hele overetagen på bygningen er udbrændt, men underetagen er voldsom vandskadet.

Der har tidligere været et elfirma i bygningen, men på nuværende tidspunkt er den ikke i brug.

Derfor menes der heller ikke at have været mennesker til stede under branden.

Brandårsagen er endnu ikke kendt.