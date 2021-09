En større brand er tidlig morgen brudt ud i en p-kælder i Rotunden ved Bryggertorvet i Gentofte.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab.

»Der er tale om en brand i en hybridbil, hvor det er batteripakken, der har været skyld i brandforløbet,« fortæller vagthavende operationschef Kristian Levy til B.T.

Da de første brandfolk ankommer til stedet, vælter det ud med røg fra p-kælderen, og hurtigt kalder man flere brandstationer til, herunder Hovedstadens Beredskab.

Foto: Bjørn Nielsen / Byrd Vis mere Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

Både brandslukningsrobotten LUF60 og beredskabets sluknings- og ventilationsrobot har assisteret i arbejdet med branden.

»Det er sjældent, at det er batteripakken, der er involveret,« oplyser Kristian Levy, der desuden påpeger, at de er svære at slukke.

Hovedstadens Beredskab oplyser desuden, at røgen spredte sig til et butikslokale i dækket over, men her er alt under kontrol igen.

Hovedstadens Beredskab fortæller, at branden er slukket, og de ikke længere er på stedet.