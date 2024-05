Lørdag formiddag er der udbrudt brand i en otte etager høj beboelsesejendom på Vestergade i Vejen.

Trekantområdets Brandvæsen oplyser på det sociale medie X, at man »vil være på adressen et godt stykke tid endnu«.

Brandvæsenet skrev klokken 10.12, at mandskab rykkede massivt ud til stedet, og at branden på det tidspunkt ikke var under kontrol. Det er den nu, lyder meldingen i det seneste tweet klokken 10.36.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på X, at det er tagkonstruktionen, der brænder.

»Alle beboere er ude i god behold og røgfanen er aftagende,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet har afspærret et område omkring bygningen.

Tidshorisonten for, hvornår afspærringerne kan ophæves er endnu ukendt.

Foto: Trekantsområdets Brandvæsen Vis mere Foto: Trekantsområdets Brandvæsen

Brandårsagen er stadig uvis.