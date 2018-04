Video: Mathhias Øgendal

En voldsom brand hærgede onsdag middag en lystbåd i Ishøj Havn på den københavnske vestegn.

Billeder fra stedet viser, hvordan flammerne tilsyneladende havde frit spil i den store lystsejler.

»Der er ild i en båd i Ishøj Havn. Vi har sendt en patrulje derud, men lige nu ved vi hverken hvordan eller hvorfor,« lyder det fra vagtchefen Thomas Maibom fra Vestegnens Politi.

Dermed understreger han også, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at sige, hvad brandårsagen er. Politiet ved heller ikke, om den kan være påsat.

Branden er nu slukket, og senere skal brandteknikere undersøge båden.

»Vi har afspærret stedet, og når brandstedet er blevet koldt, skal vi have undersøgt stedet. Det giver os forhåbentlig en idé om, hvad branden skyldes,« siger han.

Vagtchefen ved endnu ikke, hvor meget af båden, der er tilbage efter branden.