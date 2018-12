Mandag eftermiddag lyder en sirenevarsel over Fredericia, da der er opstået en voldsom brand i nogle gamle togvogne.

»Vi er i fuld gang med at slukke branden, men lige nu er der endnu ikke helt styr på den,« siger Jørn Lindhardt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Han forklarer, at politiet er ved at danne sig et overblik over branden og dens omfang.

»Vi har rigtig travlt lige nu, og er i gang med at evakuere Fredericia Banegård.«

@TrekantBrand er til brand i to togstammer på Fredericia baneområde.

Giver en del røg i området. To personer er kørt til observation for røgforgiftning.@TrekantBrand har indsat to stationer Fredericia og Middelfart til slukning. — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) December 17, 2018

Trekantsområdets Brandvæsen beder borgere om at holde sig inden døre, hvis de kan lugte eller fornemme røgen, da den kan indeholde asbest.

Det oplyser beredskabsdirektør Jarl Hansen til Ritzau:

»Røgen lugter ikke særlig godt, og der er asbest i noget af det. Man skal gå ind og lukke vinduer og døre,« siger Jarl Hansen.

Det drejrer sig om brand i ét eller flere af de udrangerede MR-togsæt, der holder parkeret på baneområdet ved Fredericia Banegård.

I forbindelse med branden driver en del røg indover byen. pic.twitter.com/V2CyHiHVvc — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) December 17, 2018

Jørn Lindhardt oplyser, at det endnu er uvist, hvordan branden er opstået.

En stor grå røgsøjle stiger op fra området, viser flere billeder fra stedet.

Trekantområdets Brandvæsen har indsat brandfolk fra stationerne i Fredericia og Middelfart til slukningen.

Ifølge brandvæsnets twitterprofil er to personer kørt til observation for røgforgiftning.