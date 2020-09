En vodlosm brand brød mandag aften ud i en går i området ved Skærbæk Ringvej i Fredericia.

Branden var så voldsom, at der blev indført en sikkerhedsafstand på 1000 meter rundt om gården, da et oliefyr blandt andet var i brand.

Det oplyste Sydøstjyllands Politi til avisen.nu, og til B.T. fortæller politiet natten til tirsdag, at brandvæsenet fortsat er til stede.

»Brandvæsenet efterslukker derude nu. Vi er ikke selv til stede p.t. Vi kan først komme ind og lave vores undersøgelser, når stedet er afkølet. Sådan er det som regel, når der har været så kraftige flammer og høje temperaturer.« siger Sydøstjyllands Politi.

Af samme årsag er der ikke nyt om, hvad der har startet den voldsomme brand, og vagtchefen fortæller, at slukningsarbejdet vil pågå i en del timer op ad tirsdag morgen, før politiet kan foretage sine undersøgelser.

Ifølge avisen.nu har der været en større eksplosion, men det kan politiet endnu ikke bekræfte. De fortæller dog, at der har været en gasflaske af en art i nærheden af flammerne.

Flere beborere i området gik efter klokken 23 ud for at overvære branden, da den værste fare for røg var drevet over, men politiet bad via Twitter om, at folk holdt afstand, så brandfolk kunne gøre deres arbejde.

Mandag aften har der været flere brande i politikredsen. Også i Brædstrup, nær Skanderborg, stod flammer op fra et hus.

Da brandene brød ud med et meget kort tidsinterval, og med 60 kilometer mellem sig, frygtes det dog ikke, at der er en sammenhæng mellem de to brande.