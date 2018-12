Mandag eftermiddag lød en sirenevarsel over Fredericia, da der var opstået en voldsom brand i nogle gamle togvogne.

I forbindelse med branden blev Frederica Banegård evakueret, og Trekantsområdets Brandvæsen bad borgerne om at holde sig inden døre, hvis de kunne lugte eller fornemme røgen, der kunne indeholde asbest (byggemateriale, der er usundt at indånde, red.)

Branden var opstået i ét eller flere af de udrangerede MR-togsæt, der holder parkeret på baneområdet ved Fredericia Banegård.

Ca. kl. 15.30 mandag eftermiddag havde brandvæsenet branden under kontrol, og borgerne kan nu igen færdes udenfor.

I forbindelse med branden driver en del røg indover byen.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser til B.T., at det endnu er uvist, hvordan branden er opstået, men at de i løbet af eftermiddagen og aftenen vil forsøge at kortlægge årsagen.

En stor grå røgsøjle steg op fra området, viste flere billeder fra stedet.

Trekantområdets Brandvæsen har indsat brandfolk fra stationerne i Fredericia og Middelfart til slukningen.

Ifølge brandvæsnets twitterprofil er to personer kørt til observation for røgforgiftning. Politiet kan endnu ikke oplyse, hvem de to personer er, eller hvad deres tilstand er.