Onsdag formiddag er der udbrudt brand i en etageejendom på Vestergade i Nykøbing Mors.

»Det brænder voldsomt fra ejendommens tag. Ilden har fået fat i nabobygningerne og branden udvikler sig stadig,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

Politiet advarer om, at røgen fra branden bevæger sig ind over Nykøbing Mors by.

»Røgen driver lige nu ud over vandet, men den slår også ned i byen. Derfor opfordrer vi beboerne, som bor inden for røgfanen om at blive blive indenfor, lukke døre, vinduer og slukke for ventilationsanlæg,« siger vagtchefen.

Foto: Øxenholt Foto Vis mere Foto: Øxenholt Foto

Politiet blev alarmeret om branden klokken 09:05. Både brandvæsenet og politiet er massivt til stede.

'Redningspersonale arbejder intenst på brandstedet. Giv dem plads,' skriver Midt og Vestjyllands Politi på Twitter.

Der falder tagsten ned fra den brandende etageejendom. Beboerne er blevet evakueret.

»Ingen er kommet til skade, men der bliver nok tale om genhusning, når branden er slukket,« siger vagtchef Simon Skelkjær.

røgen slår pt ned igen i byen. Alle beboere i Nykøbing by, som er inden for røgfanen, skal blive blive indenfor, lukke døre, vinduer og slukke for ventilationsanlæg. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) May 6, 2020

Han ved endnu ikke, hvornår brandfolkene får slukket flammerne.

På Twitter understreger politiet, at det er national sirenedag.

'Det har intet med branden at gøre,' skriver politiet om sirenerne, som lyder klokken 12.

Opdateres...