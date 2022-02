For anden gang inden for to døgn udbrød der natten til fredag brand i aktivitetscenteret Nøragerminde i Tårnby på Amager.

Denne gang var der tale om en voldsom brand i den ubeboede bygning på Nøragermindevej 72, som blandt andet huser flere foreninger.

»Brandvæsenet er stadig til stede derude, men der er kontrol over branden,« lød det tidligt fredag morgen fra vagtchefen ved Københavns Politi, Michael Andersen.

Han understregede, at der ikke var risiko for spredning til andre bygninger, da huset ligger med god afstand til beboelse.

Der var heller ingen mennesker i bygningen, da branden brød ud.

Politi og brandvæsen forsøger at danne sig et overblik over skaderne, men vagtchefen tilføjer, at ejendommen – trods den voldsomme brand og store skader – »ikke er helt udbrændt«.

Sagen påkalder sig alligevel politiets opmærksomhed.

Så sent som torsdag var der nemlig brand samme sted. Derfor undersøger politiet nu, om der er tale om påsatte brande.

Vagtchefen kan dog ikke sige noget om, hvorvidt der særligt på denne adresse skulle være verserende konflikter.

»Mig bekendt er der ikke grund til, at nogen skulle have set sig særligt sure på aktivitetscenteret,« siger Michael Andersen.