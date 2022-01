Natten til fredag brød en voldsom brand ud i den gamle stationsbygning i Fredericia.

Bygningen på Oldenborggade var under renovering og skal fremover huse lejligheder, men det arbejde er nu sat alvorligt tilbage efter nattens brand.

Det fortæller operationschef ved Trekantområdets Brandvæsen, Erik Eg, til B.T.

»Vi fik anmeldelsen kl. 02.15 om, at der var brand i en ejendom. Da vi nåede frem, var ilden gået gennem taget.«

Operationschefen fortæller, at den kraftige vind gjorde slukningsarbejdet vanskeligt og også øgede risikoen for, at ilden kunne sprede sig til omkringliggende bygninger.

»Derfor satte vi massivt ind med sprøjter og mandskab, og det lykkedes også rigtig fint at få branden under kontrol,« siger han.

Omkring klokken syv fredag morgen kunne brandvæsenet meddele, at branden var slukket.

De kommende timer vil der dog stadig være mandskab på stedet, som tager sig af efterslukningen.

Da indsatsen var på sit højeste, var der tre lifte, tre brandsprøjter og fem tankvogne på stedet.

Ingen personer kom noget til under branden, men ilden og den efterfølgende slukning har medført store skader på bygningen.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er, men der er indtil videre ikke mistanke om, at den er påsat.