Flere busser var natten til søndag i brand på Smedeland i Glostrup.

Flammerne var store, og der stod en tyk sort røgsky op over området.

Vestegnens Politi fortæller til B.T, at de fik anmeldelsen om branden klokken 03.13.

Den har haft den konsekvens, at tre busser er helt udbrændte, mens yderligere to har fået brandskader.

»Det har ikke været muligt at undersøge stedet endnu. Det håber vi enten vi kan i dag eller i morgen,« fortæller vagtchef ved Vestegnens Politi, Morten Steen.

Branden er nu blevet slukket, og den nåede ikke at brede sig. Alligevel kan der godt gå noget tid, før det er muligt for politiet at undersøge sagen nærmere.

»Busser brander voldsomt, men det har været så varmt, at vi ikke har kunnet arbejde derude endnu,« fortæller Morten Steen.

Fordi det ikke har været muligt at undersøge stedet endnu, kan han endnu ikke udtale sig om årsagen til branden.