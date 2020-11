To personer blev natten til torsdag reddet ud i forbindelse med en voldsom bygningsbrand, der brød ud i Hvidovre.

»Beboere i området bedes lukke vinduer og ventilation, holde sig indendøre og i øvrigt undgå røgen fra branden,« lød det i nattetimerne fra vagtchefen fra Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Branden, der brød ud i en boligbygning på Vojensvej, førte til en evakuering af beboerne.

»Man bedes holde sig væk og give plads til slukningsarbejdet,« lød det kort før klokken 02.30 fra politikredsen.

På Twitter oplyste Hovedstadens Beredskab også natten til torsdag, at man har reddet to personer ud af stueetagen i en lejlighed, der består af to etager.

»Branden har bredt sig til ejendommens tagkonstruktion, hvorfor der bliver iværksat en større indsats for hhv. evakuering og slukning,« lød det i nattetimerne.

Tidligt torsdag morgen oplyser Hovedstadens Beredskab, at man har fået branden under kontrol – men at slukningsarbejdet vil fortsætte længe endnu:

»Hovedstadens Beredskabs dronepilot skaber overblik af skadestedet ved brug af drone med termisk kamera. Vi arbejder med slukning af konstruktionsbrand i tag og foretager værdiredning i lejligheder. Indsatsen forventes fortsætte i dagtimerne,« lyder det i et tweet lidt før klokken 05.

Opdatering Vojensvej: Branden er nu under kontrol. #HBeredskab deonepilot skaber overblik af skadestedet ved brug af drone med termisk kamera. Vi arbejder med slukning af konstruktionsbrand i tag og foretager værdiredning i lejligheder. Indsatsen forventes fortsætte i dagtimerne. pic.twitter.com/MrXrfJMjuN — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 12, 2020

