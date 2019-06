En voldsom brand hærgede natten til mandag Børnehaven Solen i Aarhus.

Branden har ødelagt så meget af bygningen, at forældrene opfordres til at holde deres børn hjemme.

Det skriver børnehaven selv på deres hjemmeside.

'Kære forældre. Natten til mandag har der desværre været brand i Solen. Taget på den miderste bygning er brændt ned og der er stor vandskade. Vi opfordrer alle de forældre der kan, til at holde deres børn hjemme i dag, men vi får et overblik over hvor vi kan lave midlertidig pasning af børnene mens Solen renoveres.' står der blandt andet.

Børnehaven ligger på Kappelvænget i Aarhus V.

