En voldsom brand er søndag formiddag brudt ud i en ældrebolig på Gasværksvej i Høje Taastrup.

Politi og redningspersonale er på stedet, oplyser Københavns Vestegns Politi i et tweet.

Det oplyses desuden, at ilden er under kontrol på stedet. Og derfor bør der ikke være fare for spredning af ilden.

Politiet oplyser yderligere, at de ikke har flere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Opdateres ...