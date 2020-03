En voldsom brand er søndag formiddag brudt ud i en ældrebolig på Gasværksvej i Høje Taastrup. Her har en 72-årig mandlig beboer mistet livet.

Det bekræfter politiet i et tweet.

'I forbindelse med brand i ældrebolig på Gasværksvej i Taastrup, er en 72 årig mandlig beboer på fundet død på stedet. Pårørende er nu underrettet. Undersøgelser pågår på stedet, intet yderligere,' skriver Københavns Vestegns Politi.

I et tidligere tweet beskrev Københavns Vestegns Politi, at man var rykket ud til branden.

Det blev det oplyst, at ilden var under kontrol på stedet. Og derfor bør der ikke være fare for spredning af ilden.

Politiet oplyser yderligere, at de ikke har flere oplysninger på nuværende tidspunkt, skrives det.

Derfor står det heller ikke klart, hvordan branden er opstået i lejligheden.

B.T. følger sagen.