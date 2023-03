Lyt til artiklen

Politi og brandvæsen er onsdag aften rykket ud til en voldsom brand i en bygning på Forårsvej i det østlige Aalborg.

Nordjyske skriver i en ganske kort artikel om branden, at den er opstået i et tidligere gartneri. Samtidig skriver TV2 Nord, at man ikke skal komme for tæt på branden, da der kan være eksplosionsfare.

Det slår vagtchefen hos Nordjyllands Politi, René Kortegaard, fast over for mediet.

»Brandvæsnet er i gang med at få det under kontrol, og der er en risiko for, at der er en olietank, der kan sprænge derude,« siger han.

Det var klokken 20.44, at Nordjyllands Beredskab første gang meldte ud, at man var på vej til stedet.

'St. Aalborg er kørt til bygningsbrand-villa på Forårsvej. Vi lander på stedet om få minutter,' lød det.

Omtrent en halv time senere blev der tilføjet endnu et tweet, hvor det blev konstateret, at Station Nibe også er kørt til Forårsvej for at deltage i slukningsarbejdet.

Dermed er der folk fra to brandstationer til stede ved branden på Forårsvej.

Endnu står det ikke klart, hvad årsagen til branden er. Det står heller ikke klart, hvor længe arbejdet på stedet, der er afspærret, vil vare.

B.T. følger sagen.