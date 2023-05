I det jyske stiger røgen lørdag eftermiddag mod himlen fra en lade i Thyholm.

Her kæmper brandvæsnet mod flammerne, der har fået sit tag om et utal af halmballer.

Til B.T. oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch, at man modtog anmeldelsen om branden klokken 14.53.

»Der er tale om nogle 100 stykker af de her minihalmballer, så det tager noget tid at få slukket.«

Der er foreløbigt ingen melding om, hvad der er årsag til branden. Ligeledes er der heller ingen meldinger om personskade, lyder det fra den vagthavende.

Billeder fra stedet viser, hvordan flammerne også har spredt sig til taget på den lade, som halmballerne står i.

Jens Claumarch fastslår da også, at det generer en del, voldsom varme, når så meget halm står i brand.

Der er derfor heller ikke umiddelbart nogen tidshorisont for, hvornår man forventer at have fået bugt med branden.