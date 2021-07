»Det hele er fuldstændig overtændt, da vi kommer derud.«

En ældre, historisk kro ved Holstebro brød natten til mandag i brand – og er nu brændt ned.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Hansen, til B.T.

»Brandvæsnet brugte i hvert fald de første timer på at sikre, at ilden ikke spredte sig til skovarealet og naturen i øvrigt, for der var rigtig meget ild, da vi kom derud, og der har været rigtig meget ild,« siger han.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Kroen – Borbjerg Mølle Kro, der ligger nordøst for Holstebro ved Borbjerg Sø – var heldigvis mennesketom, da det skete.

»Det er en gammel, historisk kro. Til al held har der ikke været nogen mennesker til stede. Kroen har holdt lukket her i weekenden, og ejerne har gået og gjort klar til, at der skulle være et større ryk-ind i dag. Så der har ikke været nogen mennesker, der har været i fare,« forklarer vagtchefen.

Kroen, der inklusive hovedbygningen tæller fire længer, er nu helt brændt ned.

»Efterslukningen vil foregå det meste af i dag. Der er kommet kontrol med det nu, men vi vil selvfølgelig ikke frigive brandstedet endnu, da sådan en brandtomt skal undersøges nærmere,« siger Anders Hansen.

Politikredsen fik anmeldelsen om branden klokken 02.53.

»Det er nogle unge mennesker, der spiller noget fodboldgolf i det lune vejr over på den anden side af søen, som kan se det. Den ene er en 16-årig knægt, som ringer ind og anmelder det,« forklarer vagtchefen.

Endnu vides det ikke, hvad brandårsagen kan være:

»Det er alt for tidligt at sige noget om, da vi ikke har kunnet undersøge noget som helst,« siger Anders Hansen.