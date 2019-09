En voldsom brand hærger torsdag eftermiddag en stråtækt villa i den nordvestsjællandske by Vig.

Husets beboer er uskadt.

Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi fik anmeldelsen om branden klokken 16.48. Der er tale om brand i taget på en stråtækt bygning. Den er helt overtændt,« siger vagtchef Thomas Hartmann.

Han fortæller, at en enkelt beboer har adresse i villaen, der ligger på Erikavej. Beboeren, en ældre herre, har det dog fint på trods af brandens voldsomhed. Det samme kan man ikke sige om bygningen.

»Huset er overtændt - og selvom det er for tidligt at sige, så lyder meldingen, at det kan blive svært at redde huset,« siger vagtchefen.

Både brandvæsen og politi er til stede på Erikavej, og slukningen er fortsat i gang.

»Vi mistænker ikke noget kriminelt. Men nu skal slukningsarbejdet først afsluttes, og så ser vi nærmere på sagen,« siger vagtchefen.