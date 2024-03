Der opstod mandag aften en voldsom brand i en industribygning i nordjyske Veddum, der ligger ved Hadsund.

Fem meter høje flammer stod op fra stedet – som nu meldes at være stort set brændt ned.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi tidligt tirsdag morgen.

Der er tale om en industribygning, som består af flere bygninger, hvori der blandt andet var vaskeri.

Ifølge vagtchefen måler det tilsammen omkring 100 gange 80 meter.

»Det er hele virksomheden, der stort set brænder ned,« fortæller Jesper Sørensen.

Klokken var 20.50, da politikredsen modtog meldingen om branden på stedet.

Udover selve bygningsbranden har det været nødvendigt at genhuse i alt seks personer, der bor i to privathuse tæt på brandstedet.

»Der bor tre personer i hver af boligerne, og de er blevet genhuset. Det var nødvendigt at få dem ud, fordi de lå så tæt ind i skadesstedet, for ligesom at sikre dem. Det er ikke fordi, der er store brandskader på de boliger, men de er i hvert fald genhuset grundet situationen,« forklarer vagtchefen og fortæller, at der ikke er sket nogen tilskadekomst.

Meldingen fra brandvæsnet er, at man forventer at arbejde på stedet til op ad formiddagen – blandt andet for at sikre, at der ikke opstår genopblusning eller spredning af ilden.

Brandårsagen er endnu ukendt.

Det var Nordjyllands Beredskab, der mandag aften i et opslag på X oplyste, at flammerne strakte sig fem meter op i luften.

Efterfølgende fortalte Thomas Ottesen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til B.T., at branden var 'voldsom':

»Klokken lidt i ni fik vi en anmeldelse om en brand i en erhvervsbygning, hvor der er vaskeri og tekstilvirksomhed. Der er fem meter høje flammer, så det er ret voldsomt,« sagde han.

Beboere i området blev mandag aften opfordret til at holde sig væk fra stedet.

»Vi vil gerne have arbejdsro, og så er det en lille by med smalle veje, så det er vigtigt at udrykningskøretøjerne får plads til at komme frem. Det besværliggør tingene lidt, at den lille by ligger lidt isoleret,« sagde Thomas Ottesen.