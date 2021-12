En heftig brand brød natten til mandag ud i en ladebygning på Møllevej ved Vojens.

»Det har brændt ret kraftigt derude, og det brænder stadig,« fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær.

Politikredsen fik klokken 02.29 natten til mandag anmeldelsen om, at der var opstået brand i noget halm i en bygning, hvor der både er maskiner og halm.

Politiet er i øjeblikket ikke selv til stede derude, men brandvæsnet er fortsat i gang med det, der kaldes en kontrolleret nedbrænding, hvor det forventes, at ladebygningen brænder ned til grunden.

»Vi tager derud igen, når det er så køligt, at vi kan arbejde derude. På grund af varmen har vi ikke haft mulighed for at undersøge stedet,« siger vagtchefen.

Han forklarer, at man derfor heller ikke har nogen indikationer af, hvad der kan have ført til branden:

»Der var så meget ild i det, at vi ikke har kunnet undersøge det.«

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, fortæller vagtchefen.