Fire personer - to voksne og to børn - måtte natten til torsdag have hjælp til at blive reddet ud af deres hus, der var brudt i brand.

»De fire stod på førstesalen og kunne ikke komme ned,« fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi, Peter Hunniche.

Det var klokken 02:13 natten til torsdag, at politiet modtog en anmeldelse om en bygningsbrand i den østjyske by Hornslet.

Bygningen var overtændt, og de to voksne og to børn måtte have hjælp til at komme væk derfra.

»Brandvæsnet fik reddet personerne ud, og der var ingen personskade,« fortæller vagtchefen og oplyser, at de fire overnatter hos noget familie.

Brandårsagen er endnu ukendt.

»Jeg tænker, at der skal en brandtekniker på sagen her til morgen, hvis vi ikke har en klar brandårsag,« siger Peter Hunniche.

Branden menes at være slukket nu.