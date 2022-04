Røgen breder sig i voldsomt i et området omkring en villa i brand.

»Røgen spreder sig virkelig voldsomt, og huset er helt overtændt,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands politi Karsten Højrup Kristen til B.T.

Villaen, som var under renovering, ligger på Risbergvej i 9260 Gistrup.

Både Nordjyllands Beredskab og politiet er til stede på adressen.

»Vi har skærmet af og er til stede med et par patruljevogne mens beredskabet prøver at få styr på ilden og forhindre den i at brede sig til andre huse,« siger Karsten Højrup.

Man ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der startede branden, men ingen er endnu kommet til skade.

Røgen, er ifølge Karsten Højrup Kristensen heller ikke særligt farlig, men han opfordrer alle i nærheden til at passe på.

»Røg er jo altid en risiko, så kan man lugte noget, så søg indenfor og luk vinduerne,« siger han

Opdateres …