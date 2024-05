Brandvæsen og politi er tirsdag eftermiddag massivt til stede i Hasseris i Aalborg i forbindelse med en tagbrand i en større ejendom.

Det fortæller Torben Arendrup, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Der er opstået en kraftig brand i en etageejendom på Thulebakken. Hele tagkonstruktionen er næsten brændt væk,« siger han til B.T.

Alle personer skulle være ude af bygningen.

»Vi har evakueret alle ti opgange. Umiddelbart er der ikke nogen, der er kommet til skade, men vi er stadig ved at undersøge det derude,« siger han.

Brandvæsenet kæmper stadig med flammerne.

»Der er et stykke hen til næste ejendom, så branden ser ikke umiddelbart ud til at sprede sig,« siger vagtchefen, der ikke kan fortælle noget om brandårsag på nuværende tidspunkt.

'Vi anmoder om at afspærringer respekteres så vi har de bedste forudsætninger for at løse opgaven,' skriver Nordjyllands Beredskab på X.

Anmeldelsen om branden modtog politiet klokken 16.07.