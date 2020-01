En vild biljagt udspillede sig tidligere torsdag nær Aarhus.

Her måtte mindst fem patruljebiler til, før det til sidst lykkedes at stoppe to mænd i en sort Hyundai I20.

»En af vores patruljebiler spotter to mænd, som vi kender fra tidligere, og da man forsøger at bringe dem til standsning, så vælger de at stikke af,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau.

»De laver et par færdselsuheld, og de kører væsentligt over det tilladte flere forskellige steder. Det er ganske uforsvarlig kørsel,« fortæller han videre.

Biljagten begyndte i Mørke lidt uden for Aarhus og stoppede først igen mere end otte kilometer senere i byen Rønde.

»Nu er vi så ved at danne os et overblik over, hvad de skal sigtes for, men der bliver i hvert fald en del sigtelser,« fortæller Flemming Lau videre.

Ingen kom til skade i forbindelse med biljagten.

De to mænd er henholdsvis 22 og 24 år gamle, men vagtchefen vil ikke oplyse, hvordan og hvorfor de to er tidligere kendte af politiet.