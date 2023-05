Natten til søndag rykkede Østjyllands Brandvæsen ud til en bilbrand i det vestlige Aarhus.

Men da brandfolkene ankom, var situationen en helt anden.

For flammerne havde spredt sig, skriver TV 2 Østjylland.

»Ilden havde fået fat i et stort skur på 50 kvadratmeter. Og skuret ender faktisk med at brænde ned til grunden,« fortæller vagtchefen for Østjyllands Brandvæsen til TV 2 Østjylland.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at branden blev anmeldt klokken 02.31.

Flammerne nåede også at sprede sig til en container i nærheden, før brandfolkene fik branden under kontrol.

Heldigvis kom ingen personer noget til.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi oplyser til B.T., at brandårsagen endnu ikke er klarlagt.

Søndag morgen er branden blevet slukket.