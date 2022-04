En 24-årig smed er tirsdag morgen kommet alvorligt til skade i en arbejdsulykke.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

I forbindelse med et arbejde på et skib i Hirtshals Havn, hvor den unge mand skulle afmontere en hydraulikslange, fik han pludselig en jernluge ned over sig.

Manden blev ramt på ryggen og har med al sandsynlighed pådraget sig et brud på ryggen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Også hans ansigt pådrog sig mindre skader.

Manden er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han er blevet indlagt som traumepatient. Ifølge vagtchefen var han ved bevidsthed i ambulancen, og det lykkedes ham selv at komme fri fra jernlugen.

Men hans præcise tilstand, kan vagtchefen ikke sige noget om. Kun, at det er en alvorlig ulykke.

