En 34-årig mand er død, efter at være blevet fastklemt under en gaffeltruck ved Fabriksparken i Glostrup.

Det skete i forbindelse med en arbejdsulykke, oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lise Jensen, til B.T.

Københavns Vestegns Politi skriver på Twitter, at pt. pågår undersøgelser i samarbejde med Arbejdstilsynet, en bilinspektør og politiet selv.

De pårørende er nu underrettet.

