»De siger, vi skal ud af landet. Og at det helst skal foregå i ligposer.«

Yusuf Yücelbaş kører sin finger mod venstre på telefonen. For hvert ryk kommer en ny tilsvining:

»Perkersvin, kneppeaffald,« remser Yusuf op.

Han har ikke selv gjort noget. Men det har hans 16-årige søn.

Yusuf Yücelbas gemmer nu alle skriftlige trusler, han modtager, så han kan melde dem til politiet. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Yusuf Yücelbas gemmer nu alle skriftlige trusler, han modtager, så han kan melde dem til politiet. Foto: Mikkel Eskelund

»Jeg synes, det er modbydeligt. Der er ingen forældre, der ønsker at se sin søn gøre sådan noget.«

For en uge siden blev en video delt på Facebook. En video, hvor man ser Yusufs søn tage kvælertag, slå og true en anden ung mand. B.T. beskrev først videoen her.

»Ned på knæ og kys min fucking sko. Kom herud og kys min fucking sko,« siger gerningsmanden blandt andet og truer også med at hente en kniv.

»Det her er første gang, jeg når så langt i videoen,« fortæller Yusuf Yücelbaş. Han er som forstenet, mens sønnen banker offeret. Du kan se reaktionen i videoen over artiklen.

Et billede fra selve den video, Yusuf Yücelbas' søn delte. Gerningsmanden er nu sigtet i sagen. Vis mere Et billede fra selve den video, Yusuf Yücelbas' søn delte. Gerningsmanden er nu sigtet i sagen.

Den dag, det skete, kørte Yusuf sin søn til toget i Rødekro. Han skulle til Randers for at besøge sin kæreste.

Næste gang Yusuf satte sig ind sin bil, var det for at hente sin søn. Ikke ved togstationen, men på politistationen i Sønderborg. Hans søn var blevet anholdt.

Yusuf fik at vide af sønnen, at det bare var for noget pjat. Et par dage senere begyndte voldsvideoen at gå viralt.

»Nogle af mine kammerater viste mig, hvad min søn havde lavet. Så et glimt af videoen. Jeg gik amok. Jeg råbte og skreg ad ham,« fortæller Yusuf.

Yusuf Yücelbaş tager stærkt afstand fra det, hans søn har gjort. Men han mener ikke, at familien har ansvaret for sønnens gerninger.

Har du været udsat eller selv gjort noget lignende? Så skriv til mies@bt.dk

»Jeg har ikke sovet mange timer, siden det skete. Jeg har spekuleret på, om det er mig, der har gjort noget forkert. Hvad jeg har gjort galt. Men det er det ikke. Jeg kan ikke finde nogen fejl. Han er opvokset som et almindeligt barn. Vi har elsket ham som far og mor. At han er blevet sådan her, tager jeg ikke ansvar for.«

Men du er hans far. Du skal opdrage ham. Hvis ikke dig. Hvis ansvar er det så?

»Det er dem, han omgås. Hans venner. Man vokser op i kliker,« fortæller Yusuf Yücelbaş. Han ved godt, at hans søn har været i kontakt med politiet før:

»Jeg har prøvet at holde ham væk. Jeg giver ham penge for at passe telefonen i mit pizzeria. Men jeg kan ikke styre ham.«

Josef Yücelbas ser for første gang hele videoen med B.T. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Josef Yücelbas ser for første gang hele videoen med B.T. Foto: Mikkel Eskelund

Siden videoen kom ud i sidste uge, er familien blevet hængt ud på blandt andet Rasmus Paludans medie Frihedens Stemme.

»Vi bliver hængt ud på nettet med vores fulde navn og adresse. Hele familien. De siger, at min søn er racist. At vi er racister. Det er vi ikke. Det her har intet med racisme at gøre. Det er bare en dum teenagedreng.«

»De skriver, at det er tyrkisk dominanskultur.«

Men kan I forstå, de kalder det dominanskultur. Det er da dominerende at tvinge en anden til at kysse sine sko?

Familiens døtre er nu bange for at gå alene på gaden. Vis mere Familiens døtre er nu bange for at gå alene på gaden.

»Ja. Og det er uhyggeligt. Der er ingen, der ønsker, at hverken den ene eller andens barn skal opleve det her.«

Efter familien er blevet hængt ud på nettet, er Yusuf Yücelbaş' to døtre på 14 og 17 år i dag bange for at gå alene på gaden.

»Jeg tør ikke længere tage til Aabenraa, som jeg plejer. De siger, at jeg skal have samme tur, som min bror gav den dreng,« fortæller den ældste datter. Familien ønsker ikke, at børnenes navne skal frem, da de frygter for flere trusler.

Gerningsmanden er sigtet

I sidste uge skrev Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, at gerningsmanden nu var sigtet, men at de ikke havde yderligere informationer til pressen.

Det samme gør sig gældende i dag.

Politiet vil ikke kommentere sagen og vil heller ikke be- eller afkræfte, om de har modtaget flere anmeldelser om trusler, da sagen er verserende, og fordi der har været billeder fremme på de sociale medier af de involverede.

Yusuf Yücelbaş fortæller selv, at han anmelder alle trusler, familien modtager.

Yusuf Yücelbas i sin pizzarestaurant. Vis mere Yusuf Yücelbas i sin pizzarestaurant.

»Det, min søn har lavet her, har ødelagt så meget. Mit liv er ødelagt. Det får lange eftervirkninger for mig psykisk.«

»Alle dem, der skriver, de får tånegle i deres pizza, forsøger at ødelægge mit levebrød. Jeg kunne godt lukke. Men jeg nægter. Jeg vil ikke lade dem vinde,« fortæller Yusuf Yücelbaş, inden han sætter sig ind i sin bil og kører mod sit pizzeria i Aabenraa for at åbne.