»Det er overhovedet ikke i orden på nogen som helst måde.«

Sådan lød det for fire måneder siden fra en dengang 25-årig voldsmand, efter han i en kraftig vodka-brandert var gået amok om natten på en sagesløs rengøringsmand på Nørreport Metrostation.

Tirsdag eftermiddag sad han igen som anholdt i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Sigtet for et nyt, meningsløst overfald på åben gade i København.

Ifølge sigtelsen overfaldt han i selskab med to andre mænd en mand omkring klokken 01.20 natten til tirsdag ud for Natcafé Sundholm på Sundholmsvej 36.

Offeret blev ifølge sigtelsen sparket og trampet »et utal gange« i hovedet af de tre gerningsmænd.

De nærmere detaljer om overfaldet og det eventuelle motiv er foreløbig ukendt, da grundlovsforhøret i Københavns Byret blev holdt for lukkede døre – altså uden at pressen eller andre tilhørere måtte være til stede.

Dog står det klart, at gerningsmanden fra Metro-overfaldet nægtede sig skyldig i sigtelsen vedrørende det nye overfald ved Sundholm, men i øvrigt ikke ønskede at udtale sig over for dommeren.

Den sigtede er i øvrigt i mellemtiden siden overfaldet på rengøringsmanden på Nørreport fyldt 26 år.

Heller ikke de to øvrige sigtede i det lukkede grundlovsforhør om det nye gadeoverfald ønskede at udtale sig. De er henholdsvis 28 og 31 år – og nægtede sig også skyldige.

Ikke desto mindre blev alle tre sigtede varetægtsfængslet for foreløbig 27 dage, mens politiet fortsat efterforsker sagen og eksempelvis forsøger at finde vidner.

De tre sigtede blev blandt andet fængslet, fordi dommeren vurderede, at der var grund til at frygte, at de på fri fod kunne finde på at begå lignende kriminalitet igen.

Da den nu 26-årige for fire måneder siden også blev varetægtsfængslet for overfaldet på den sagesløse rengøringsmand på Nørreport Metrostation, havde han kort forinden efter omtale i medierne ringet til B.T. og forklaret, at han var meget rystet over sin egen opførsel, men intet kunne huske fra gerningstidspunktet.

»Jeg vil meget gerne have det budskab ud, at jeg er meget, meget ked af det her. Det er overhovedet ikke i orden på nogen som helst måde,« sagde han ved den lejlighed.

Og i selve grundlovsforhøret beklagede han også voldsepisoden og fortalte, at han forinden havde drukket to flasker vodka:

"Jeg var helt blackoutet og husker ikke noget. Men jeg er pisse ked af det og flov."

"Det slog klik for mig, og jeg ønsker bare hjælp til at komme ud af mit alkoholmisbrug," forklarede han til dommeren.

Trods sin unge alder har den 26-årige allerede flere alvorlige domme på samvittigheden for vold, trusler, overtrædelse af knivloven og diverse færdselsforseelser.