29-årig mand, der netop er idømt otte års fængsel for dødsvold, flygtede fra Østre Landsret med venners hjælp.

Den 29-årige Mohammad Rida Al Jasiri, der tirsdag er idømt otte års fængsel for vold med døden til følge og udvisning af Danmark for bestandigt, flygtede kort efter domsafsigelsen fra politiet i Østre Landsret.

Al Jasiri var under bevogtning af Midt- og Vestsjællands Politi, men ifølge politiet lykkedes det ham at flygte fra retten i Bredgade med hjælp fra nogle udenforstående omkring klokken 11:50.

De kørte væk fra stedet i en bil, som senere blev fundet efterladt i København. Midt- og Vestsjællands Politi eftersøger nu i samarbejde med Københavns Politi Jafar Mohammad Rida Al Jasiri, der skal tilbage i arresten.

Tirsdag eftermiddag er han fortsat på fri fod.

Han beskrives som iraker, 172 cm høj, almindelig af bygning, sort kort hår, brun hud, skægstubbe og brune øjne.

Politiet vurderer ikke, at Jafar Mohammad Rida Al Jasiri er farlig, men borgere, der ser ham, skal undlade selv at tage kontakt og i stedet underrette politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi undersøger nu de nærmere omstændigheder omkring flugten.

Al Jasiri er dømt for at påkøre en dengang 39-årig mand ved tankstationen Circle K i Holbæk en sen aften i oktober 2017.

Manden faldt omkuld og fik i den forbindelse svære læsioner i kraniet og hjernen og døde af sine kvæstelser. Ifølge retten blev manden ramt med vilje.

Afgørelsen er en skærpelse af byrettens dom. Ved Retten i Holbæk blev han i juni sidste år idømt seks års fængsel og udvisning af landet.

Den omkomne efterlod sig en hustru og fire børn.

Da sagen kørte i byretten, erkendte Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri påkørslen. Men han forklarede, at påkørslen skete, da han forsøgte at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge, som han var tiltalt for.

