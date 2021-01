»Justitsmord, justitsmord.«

Sådan råbte 28-årige Mohammed Jawdat Ismaiel, da han fredag modtog en dom på otte års fængsel og udvisning af Danmark ved byretten i Viborg, skriver TV Midtvest.

Sammen med tre andre mænd fra den såkaldte Porsche-bande fra Skive blev han dømt for omfattende narkohandel, vold og trusler.

»Du har lige udvist mig uden beviser. Hvor er du sej,« råbte Mohammed Jawdat Ismaiel videre.

Han mente, at han var blevet dømt for noget, der ikke var bevis for.

Dommeren bad ham stoppe med at råbe, og fortalte at han ville slukke lyden på den videoforbindelse, som Mohammed Jawdat Ismaiel var med til retsmødet via.

Herefter rejste den 28-årige sig og forlod det rum, han sad i.

De fire dømte fik sammenlagt 32 år og to måneders fængsel. 27-årige Ibrahim El-Zeibak fik otte års fængsel, 29-årige Jihad Ismaiel fik syv år og to måneders fængsel sammen med en udvisning af Danmark, og 21-årige Danyal Maarouf fik ni års fængsel.

Alle fire dømte har valgt at anke sagen til landsretten. De vil forblive varetægtsfængslede, til de igen skal for en dommer.