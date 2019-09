Københavns Byret behandler i disse dage en sag om et voldeligt overfald begået på en berømt dansk natklub.

En ung mand, der var ansat på natklubben, er tiltalt for at stå bag det brutale overfald på en yngre mand, der gæstede natklubben.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Volden er ifølge anklagemyndigheden en overtrædelse af straffelovens paragraf 245 og skulle være foregået ved, at den tiltalte skubbede gæsten ud i en baggård, hvorefter han tildelte han adskillige slag og spark, ligesom han også tog halsgreb på den forurettede, der endte med at miste bevidsheden hele to gange og kastede blod op.

Den forurettede var ifølge anklagemyndigheden i livsfare, og politiet måtte yde førstehælp på stedet.

Derudover brækkede den forurettede også næsen.

Den tiltalte forklarede, at han rigtig nok havde været i fysisk kontakt med den forurettede, fordi den forurettede angiveligt skulle have generet nogle gæster på stedet. Den tiltalte ville have ham med til et stille område, hvor de kunne tale sammen, men det afviste den forurettede og blev ifølge den tiltalte aggressiv.

På et tidspunkt hev den forurettede fat i den tiltalte, forklarede den tiltalte selv, hvorefter de ved noget tumult falder ud af en bagdør til natklubbens baggård.

I forbindelse med tumulten landede den forurettede angiveligt oven på en række containerne, og det kunne ifølge den tiltalte være i forbindelse med faldet, at den forurettede kom til skade.

»Lige pludselig er jeg ude i gården. Og der kan jeg se ham ligger ovre ved containerne,« forklarede tiltalte, der er beskyttet af navneforbud.

Tiltalte forklarede videre, at han forsøgte at hjælpe den forurettede, men at der kom nogle dørmænd til, og han gik efterfølgende ind på natklubben igen.

Da han kom tilbage i baggården observerede han to dørmænd lægge den forurettede i håndjern og mase ham op af en væg. Den forurettede blødte meget, forklarede han videre.

En forklaring, som et vidne, der også var ansat på natklubben, og som var til stede den pågældende aften, bekræftede.

Ifølge den tiltalte er han blevet offer for en sammensværgelse blandt flere andre ansatte på natklubben, der ifølge ham har plantet historien om, at han skulle stå bag overfaldet. Han forklarede i den forbindelse, at han op til hændelsen havde haft en række kontroverser med blandt andre nogle dørmænd på stedet.

Kendt musiker: Blod på min jakke

Til stede ved hændelsen var desuden en kendt musiker, der torsdag forklarede, at han kortvarigt observerede hændelsen på natklubben.

»Den tiltalte har fat i den forurettede, og på et tidspunkt spinner de rundt og mod bagindgange. Jeg løber efter, fordi de forurettede ser ret stor ud, og jeg tænkte, at han ville slå den tiltalte,« forklarede musikeren, inden han tilføjede:

»Da jeg kommer hen til bagindgangen, kan jeg se den forurettede og tiltalte holder fat i hinanden. Jeg forsøger at skille dem ad, men så bliver jeg hevet væk af en dørmand.«

Musikeren, der har lavet op til flere store hits, så ikke mere, men bemærkede, at han havde blod på sin jakke efterfølgende. Den tiltalte og de to vidner, der vidnede torsdag, hævder alle, at de ikke var berusede den pågældende aften.

Den forurettede skal vidne på retsdag to, mens de involverede dørmænd forventes at afgive forklaring på tredje retsdag.

Der ventes at falde dom senere i september.