»Der er absolut ingen tvivl om, at de har levet som hund og kat,« konstaterede anklageren, da hun indledte sin procedure.

Forinden havde hun slavisk gennemgået, hvordan kæresteparret nærmest på skift havde sendt hinanden på hospitalet.

Igen og igen havde de hver især haft brug for lægehjælp. Eksempelvis var manden på et tidspunkt blevet hentet med en ambulance efter at være blevet slået i hovedet med et koben. Og på et andet tidspunkt havde kvinden fået fjernet sin milt efter et slagsmål. Flere gange havde politiet også været inde over deres voldseskapader.

Alligevel mente anklageren, at der var grund til at dømme den 46-årige kvinde for grov vold. Og for at have efterladt sin kæreste i hjælpeløs tilstand, hvorefter han døde.

Den juridiske dommer og de to domsmænd ved Københavns Byret var enige.

Domsmandsretten anerkendte, at de to havde levet i et aldeles turbulent og voldeligt forhold. Og det var der også taget højde for i dommen.

Men det, der skete juleaftensdag 2019 på adressen på Vermlandsgade, der huser socialt udsatte, var ikke en slåskamp, som det havde været så mange gange før.

Denne dag havde kvinden, som det stod beskrevet i anklageskriftet, overfaldet manden med en hammer. Selv huskede hun intet. I hvert fald ikke fra netop det hammeroverfald.

Politiet på gerningsstedet. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Politiet på gerningsstedet. Foto: Steven Knap/Byrd

Hun huskede dog, hvordan hun dage forinden skulle have været den, der var blevet slået med en hammer under et håndgemæng.

Under retssagen dokumenterede anklageren, hvordan der efter anholdelsen af kvinden var fundet 21 tegn på vold på hendes spinkle krop. Hudafskrabninger, hævelser, misfarvninger og underhudsblødninger.

Hendes skader var dog minimale sammenlignet med dem, man fandt på kæresten, lød det fra anklageren. Både hans krop og hoved var hårdt medtaget efter slag med hammer. Slag, som kvinden altså nu er dømt for at stå bag.

Det var dog ikke dem, der blev hans endeligt. Det var en kollapset lunge, der var blevet punkteret af et brækket ribben som følge af et fald, som kvinden ikke skulle have haft noget med at gøre.

Hun forsømte dog at hjælpe ham, mens han lå i hjælpeløs tilstand og efterfølgende døde. Også selvom hun kunne have ringet efter hjælp.

For retten kunne hun ikke forklare, hvorfor hun ikke havde ringet 112, men i stedet var gået efter øl. Først i Circle K. Senere i Fakta.

»Jeg var gået i chok. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle,« lød det fra kvinden, der talte om at have følt stor sorg over at have mistet sin partner.

Det var først, da hun med øl i sin pose på vej tilbage fra Fakta tog fat i Sociolancen, der holdt til i området, og fortalte om den døde mand.

Manden blev fundet død i sin lejlighed på et bosted for særligt udsatte. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Manden blev fundet død i sin lejlighed på et bosted for særligt udsatte. Foto: Steven Knap/Byrd

Kvindens forsvarer gik efter frifindelse. Blandt andet med henvisning til, at kvinden var så tynd og svag, at hun ikke kunne løfte en piberenser og da slet ikke en hammer.

Modsat argumenterede anklagemyndigheden for en skærpet straf, fordi det ikke var første gang, kvinden var i retten for vold.

Hendes generalieblad berettede således om voldsdomme fra 2012, 2013 og 2018.

Med det in mente besluttede domsmandsretten at idømme hende et år og tre måneders ubetinget fængsel.