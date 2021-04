Børn, der måtte bringes til og fra træning, fordi de ikke turde tage toget, og en generel utryghed blandt borgerne.

Konsekvenserne af to brutale overfald i henholdsvis Helsinge og Gilleleje har været til at tage og føle på for borgerne i Gribskov Kommune, men det skal der sættes en stopper for nu.

»To overfald lyder måske ikke af meget, men heroppe er to overfald to for meget. Især når det går ud over tilfældige mennesker,« siger Oliver Møllenberg om de to hændelser, som vi kommer ind på senere.

Han er 20 år gammel og dybt involveret i lokalmiljøet i i kommunen. Selv er han bokser med flere professionelle kampe på cv'et, og den erfaring lærer han fra sig som boksetræner i Gilleleje Bokseklub til unge mennesker fra det nordsjællandske.

Læg dertil, at han ved det kommende kommunalvalg stiller op for det lokale parti NytGribskov. Han har med andre ord et særdeles godt indblik i, hvordan tingene forholder sig i Gribskov Kommune og efter eget udsagn også i de to voldelige overfald.

»Jeg hører, at det er to grupperinger, der er i konflikt med hinanden, der står bag de to overfald, og det har selvfølgelig skabt utryghed blandt borgerne. Når man ser to så voldsomme overfald, så bliver man selvfølgelig nervøs og gør sig nogle tanker om, hvad det næste kan blive,« lyder det fra Oliver Møllenberg, der i første omgang har talt med Berlingske.

De to overfald fandt sted med ganske få dages mellemrum. Det første en ganske almindelig lørdag eftermiddag 20. marts i ventesalen på Helsinge Station. Her blev en 17-årig dreng overfaldet og overdynget med talrige slag af en gruppe maskerede mænd.

Fem personer er i den forbindelse anholdt og varetægtsfængslet.

Tre dage senere var den gal igen. Denne gang foran Netto-butikken i Blistrup nær Gilleleje, hvor en 20-årig mand blev hevet ud af sin bil af en håndfuld mænd, inden de ifølge Netavisen Gribskov gennemtævede ham med både køller og sten.

Blod på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup, efter en 20-årig mand blev udsat for et voldeligt overfald med køller og sten. Foto: Allan Andersen Vis mere Blod på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup, efter en 20-årig mand blev udsat for et voldeligt overfald med køller og sten. Foto: Allan Andersen

Manden blev efterladt på parkeringspladsen stærkt blødende, og ifølge politiet har voldsmændene, der angiveligt er helt ned til 15-årsalderen, i begge sager tilknytning til lokale grupperinger.

»Der er nogenlunde ro på nu, fordi politiet har gjort så stor en indsats, men i den periode turde de unge ikke tage toget hertil, fordi nogle af de her personer hang ud ved stationen. Så jeg lå selv og kørte frem og tilbage, så de unge kunne passe deres træning,« siger Oliver Møllenberg, som nu håber, at forældrene til de unge drenge vil holde ekstra øje med, hvad de laver.

Derfor arrangerede han og andre ildsjæle for nylig en demonstration mod bandegrupperinger i Nordsjælland, hvor godt 100 mennesker deltog.

»Vi har en pligt til at sige fra over for bander.«

Politiet: Ikke tilfældige ofre

Nordsjællands Politi fortæller til B.T., at der er tale om en konflikt mellem to grupper af mennesker, som formentlig er eskaleret. De vil imidlertid ikke gå så langt at kalde det bandegrupperinger.

»Det har åbenlyst været to store grupper af mennesker, som har stået bag de to overfald, men jeg kan ikke bekræfte, at der er tale om bandegrupperinger,« siger politikommissær Martin Holm-Knudsen.

Samtidig peger han på, at de to ofre – modsat hvad Oliver Møllenberg mener – ikke er tilfældige ofre.

»Det er ikke en tese, at de er tilfældige, så derfor skal den almindelige borgere heller ikke være utryg. Siden vi har foretaget anholdelser, har vi heller ikke set flere episoder,« siger han og tilføjer, at man også har øget tilstedeværelsen i området.

Politiet er endnu ikke lykkedes med at identificere de mænd, der stod bag overfaldet på parkeringspladsen i Blistrup.