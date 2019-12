I Esbjerg skaber en tunnel stor utryghed blandt børn og familier.

Nærmere bestemt er det voldsepisoder og ubehagelige tilråb, der foregår i tunnelen, som gør folk i lokalområdet utrygge.

Senest i fredags blev en skoleelev fra den nærliggende Vitaskolen Bohr overfaldet og tæsket af andre skoleelever i tunnelen, mens en gruppe filmede det.

Det har Jydske Vestkysten kunne fortælle.

B.T. har talt med moren til den overfaldne elev, der er 15 år og går i niende klasse. Det står ikke klart for hende, hvorfor hendes søn blev overfaldet. Men det er sket efter et skænderi, forklarer hun.

»Jeg bliver ked af, at man kan finde på at gøre sådan noget. Jeg kan ikke forstå, at man synes, det er okay at sparke på folk,« siger Lillian Larsen.

Det er særligt et problem, fordi tunnelen er en nødvendig vej at gå for mange.

Lillian Larsen forklarer, at det er en tunnel, skoleeleverne bliver nødt til at gå igennem for at komme til skole.

Lillian Larsens søn blev overfaldet i den berygtede tunnel. Privatfoto. Vis mere Lillian Larsens søn blev overfaldet i den berygtede tunnel. Privatfoto.

Ellers må de gå en lang omvej.

Det er langt fra første gang, der sker ubehagelige episoder i tunnelen.

For få uger siden oplevede Vitaskolen Bohr ifølge Jydske Vestkysten problemer med, at unge hang ud i tunnelen og skabte utryghed ved at affyre fyrværkeri og råbe af tilfældige forbipasserende.

Det fik skolen til at sende en besked hjem til forældrene og indgå et samarbejde med SSP og nærpolitiet, der begyndte at patruljere oftere i tunnelen.

Det var dog ikke nok, for fredag blev Lillian Larsens søn tæsket i tunnelen. Hans jakke og telefon gik i stykker under seancen, og efterfølgende har moren oplevet en mærket søn.

»Han er mere træt nu og kan ikke sove om aftenen,« fortæller Lillian Larsen.

Hun fortæller, at også voksne i området er nervøse for at gå gennem tunnelen.

Efter fredagens overfald har skolen tager strengere midler i brug.

De har politianmeldt episoden, fordi den foregik i skoletiden.

Derudover har de forbudt eleverne på ottende og niende klassetrin at forlade skolen i frikvartererne frem til jul.

»Vi er nødt til at vise, at vi mener det her, og få skabt helt ro omkring den tunnel for en stund. Så må vi se, om vi er klar til at lade eleverne gå uden for skolen igen efter jul,« siger skoleleder Ole Lerke til Jydske Vestkysten og fortsætter:

»Samtidig kommer der dagligt opsyn i tunnellen, og jeg har skrevet rundt til forældrene og opfordret dem til at tage en snak med deres børn om det her,« siger han.