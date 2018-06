Den 34-årige advokat fra Slovakiet, der er anklaget for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, skal fortsat være bag tremmer.

Det besluttede en dommer ved Københavns Byret, der lagde lokaler til et retsmøde om en såkaldt fristforlængelse af den 34-årige mand fra Slovakiet.

Den 34-årige mands forsvarer, Michael Sahl Nielsen, begrundede ellers sin påstand om løsladelse med, at slovakkens gravide kone er i abortrisiko på grund af sagen og det pres, hun og den 34-årige mand har været udsat for.

»Lægeerklæringen er udarbejdet på grund af det pres, hans kone er under på grund af sagen. Den viser, at hun er gravid og i riskozonen for at få en abort,« sagde slovakkens advokat, Michael Sahl Nielsen, tidligere onsdag.

Fristforlængelsen betyder, at manden ender med at varetægtsfængslet frem til 6. juli, hvor retssagen mod ham starter.

Slovakken blev anholdt for godt fire uger siden efter en episode natten til den 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal den 34-årige slovak ifølge tiltalen have slået justitsministerens forlovede - Josue Vasquez - med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homos".

Den pågældende aften havde slovakken været i byen i København, efter at han var taget til Danmark for at se VM i ishockey. Han arbejder til daglig som advokat i den polske hovedstad Warszawa og er far til snart tre børn.

Han har forklaret, at han var fuld, og på et tidspunkt kom han op at skændes med en person. Slovakken husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve.

Josue Vazquez befinder sig i øjeblikket i udlandet, men har via sin bistandsadvokat forklaret, at han vil være til stede, når retssagen starter den 6. juli.

Søren Pape Poulsen blev forlovet med Josue Vazquez, der stammer fra den Dominikanske Republik i Caribien, i juli sidste år. De stod offentligt frem som par i forbindelse med det konservative landsråd i 2014 og skal giftes i Viborg Domkirke senere på året.