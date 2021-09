Det er sket en voldelig hændelse på Vesterport Station.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T. og forklarer, at der er tale om en anmeldelse om vold i et S-tog

»16.56 fik vi en melding om, at en mand har fået knytnæveslag i ansigtet inde i et tog omkring Vesterport Station«, lyder det fra vagtchefen til B.T.

Ifølge Københavns Politi skete det inde i toget, hvorefter gerningsmanden løb fra stedet, da toget ankommer til Vesterport.

Herefter skulle flere vidner have set ham på Vesterbro, hvor han blev eftersat til fods.

Kort tid efter blev den pågældende mand anholdt.

Episoden har også påvirket togdriften på strækningen.

DSB skriver på deres hjemmeside, at der er forlænget rejsetid på linje A, B, C, E og H, og at det skyldes politiets arbejde ved Vesterport tidligere.

Den forurettede mand fik behandling på stedet.

B.T. følger sagen.