En 46-årig mand fra Gentofte er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse og trusler på livet, efter han gik amok på 15-årig dreng tirsdag middag.

Den 15-årige dreng var på besøg ved den 46-årige mands datter, da den 46-årige pludselig gik amok og blev ekstrem voldelig over for den 15-årige, der var på besøg.

Den 46-årige sparkede angiveligt den 15-årige dreng lige i ansigtet, hvorefter han slog ham i hovedet med knyttet næve adskillige gange. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Hvorfor det slog klik for den 46-årige mand, ved man ikke. Det skriver sn.dk.

Den 46-årige er endt med også at blive sigtet for frihedsberøvelse, idet han holdt den 15-årige dreng tilbage i tidsrummet 12:10 og 12:35 for at undersøge hans mobiltelefon.

Helt galt gik det dog for den 46-årige mand, da han truede den 15-årige dreng med at slå ham ihjel og skære hans kønsdele af.

Manden er også sigtet for at have kastet en lysestage med glasbund i hovedet på sin egen datter, der også er 15 år. Han skulle også have både slået og sparket datteren.

Den 46-årige har tirsdag været i grundlovsforhør, hvorefter han blev sigtet.

Manden nægter sig dog skyldig i alle sigtelser.