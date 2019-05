En vognmand har fået en bøde på godt en halv million kroner, fordi en af hendes chauffører snød med hviletid.

I september sidste år blev en lastbilchauffør afsløret i at snyde med reglerne om køre- og hviletid.

Det har onsdag kostet chaufførens vognmand en bøde på 511.000 kroner ved Retten i Kolding, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

19. september sidste år undersøgte Tungvognscenter Syd en polsk lastbil i forbindelse med en målrettet kontrol ved rasteplads Oksekær ved Padborg.

- Ved kontrollen kunne politiet se, at førerens førerkort kun havde siddet i takografen i ganske få minutter, uden at lastbilen havde kørt. Det passede ikke med, at han lige var kørt ind på kontrolpladsen, udtaler anklager Lone Petri i pressemeddelelsen.

- Umiddelbart før var det en anden persons førerkort, der havde siddet i takografen, men der var ikke andre chauffører ved lastbilen.

Takografen er et apparat, som skal registrere, hvorvidt køre- og hviletidsreglerne bliver overholdt.

Ved gennemgang af lastbilen fandt politiassistenterne fra Tungvognscenter Syd to førerkort ud over førerens eget.

På den baggrund blev chaufføren allerede dagen efter dømt for 22 tilfælde af kørsel på en andens førerkort og for en række overtrædelser af køre- og hviletiderne.

Han fik 60 dages betinget fængsel, en bøde på 144.000 kroner, ubetinget frakendelse af førerretten til tunge køretøjer og blev udvist af Danmark.

Men også chaufførens polske vognmand blev tiltalt for chaufførens snyd med køre- og hviletidsbestemmelserne.

I retten nægtede hun sig skyldig. Hun forklarede, at chaufføren havde snydt hende, og at hun ikke vidste, at han havde brugt en andens førerkort.

Men arbejdsgiveren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt, og Retten i Kolding fandt hende derfor skyldig i samme omfang som chaufføren.

Den store bøde skyldes ifølge pressemeddelelsen, at retten mener, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder.

Vognmanden, der ligesom chaufføren er fra Polen, valgte at tænke over, om hun vil anke dommen til landsretten.

