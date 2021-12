Det er ikke småting, som ligger til grund for, at Fyns Politi igen forlænger den gældende visitationszone omkring Vollsmose i Odense.

Grupperinger bevæbnet med slagvåben chikanerer forbipasserende, opgør bliver taget med peberspray indenfor rækkevidde, og unge opruster med store knive.

Således har Fyns Politi nu søgt om og fået godkendt, at zonerne i Vollsmose og Korsløkke-kvarteret igen forlænges. Denne gang frem til 4. januar.

»Det er et rigtig godt stykke værktøj, som vi kan tage frem, når det er nødvendigt, og det, vi kan se, er, at det virker.«

Sådan siger vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen fra Fyns Politi.

»Vi kan se, at vores tilstedeværelse stresser visse grupperinger i området, og så vurderer vi løbende, om der er behov for at fortsætte visitationszonen eller droppe den. Og vi vurderer selvfølgelig også løbende, om der skal tages hårdere midler i brug.«

Hvis Fyns Politi vil skærpe indsatsen i de to områder, er der nemlig også mulighed for at indføre en zone med skærpet straf.

Sådan en zone betyder, at kriminalitet begået der medfører dobbelt straf, men der er man altså ikke kommet til endnu, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

»Vores analyser viser, at der kommer mere ro på, så vi ikke behøver at tage hårdere metoder i brug. Vi oplever, at de forskellige grupperinger i høj grad er bevidste om, at der er de her zoner,« siger Richardt Jakobsen.

»De har en oplevelse af, at de er i en farlig zone, hvis man kan kalde det.«

Vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen vil ikke spekulere i, om der er kommet ro nok i Vollsmose og Korsløkkekvarteret i starten af januar, så man kan lade visitationszonen ophæve.

Det er dog noget, de løbende vil holde øje med, ligesom analyser af politiets arbejde hele tiden vurderes for at finde ud af, om grænserne for de zoner, der gælder, skal udvides geografisk eller eventuelt gøres mindre.

Det har man dog heller ikke vurderet nødvendigt.

Den nuværende forlængelse af visitationszonen er den tredje af sin slags i denne omgang.

»Når vi søger om at indføre en visitationszone, er der jo en lang række juridiske krav, vi skal leve op til. Derefter er det jurister, der vurderer, om vi rent faktisk lever op til de love.«

Richardt Jakobsen oplyser, at de også løbende er i dialog med borgere i området, som kan fortælle om, hvordan situationen er derude. Og netop borgerne i området er også en ting, olitidirektør Arne Gram lægger til grund for at forlænge visitationszonen.

»Vi må desværre konstatere, at der stadig er nogle personer og grupperinger i Vollsmose, som skaber utryghed og laver kriminalitet. Derfor vurderer jeg, at det fortsat er nødvendigt at opretholde visitationszonen i Korsløkke og Vollsmose. Vi har de sidste par uger lagt et rigtig godt tryk på de kriminelle i området, og det vil vi forsætte med at gøre i den kommende periode,« udtaler Arne Gram i en pressemeddelelse om forlængelsen.

Den gældende visitationszone blev i første omgang indført fra 9. november og er altså nu forlænget ind i januar.