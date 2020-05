En konflikt mellem to grupper betyder, at visitationszoner i København og på Vestegnen forlænges.

Selv om der på det seneste har været forholdsvist fredeligt, er det politiets vurdering, at der stadig eksisterer en konflikt mellem to kriminelle grupper, og derfor forlænges visitationszoner i og omkring København.

I alt fem visitationszoner på Amager, Frederiksberg, Nørrebro, i Husum og i Rødovre forlænges til 15. maj, oplyser Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi i pressemeddelelser.

Politiet har i de senere år valgt ikke at nævne navnene på de bander, som er indblandet i forskellige sager. Men det er almindelig kendt, at de to bander, der er tale om, er banden Brothas og banden NNV.

Brothas og NNV har ligget i strid i længere tid, men i løbet af marts og april har der været flere konfrontationer.

Mest alvorlig var en forsætlig påkørsel af en 24-årig mand, som mistede livet. Politiet efterforsker sagen som et drab.

Derudover har der været flere skudepisoder. Blandt andet blev en 22-årig mand ramt af skud ved en episode på Gadelandet i Husum i slutningen af marts.

De to episoder - og andre - var med til at begrunde oprettelsen af tre visitationszoner i København den 4. april.

Den 8. april blev visitationzonen i Husum udvidet og en fjerde zone blev indført på Amager. Samme dag indførte Københavns Vestegns Politi visitationszone i dele af Rødovre.

Normalt må politiet kun kropsvisitere folk, når der er en såkaldt "rimelig grund". Det siger retsplejeloven. Men når politidirektøren udnævner et område som visitationszone, må politiet klappe lommer uden nogen egentlig mistanke.

/ritzau/