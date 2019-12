Klokken 14 tirsdag har Fyns Politi etableret en visitationszone i Vollsmose.

Fyns Politi etablerer visitationszone i Vollsmose efter et skyderi mandag aften.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ingen kom til skade ved skyderiet.

- Vi står med en konflikt mellem to grupper, hvor vi kender personkredsene særdeles godt. Derfor fortsætter vi selvfølgelig efterforskningen, så vi kan finde de ansvarlige for skyderiet, siger efterforskningsleder Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Det var klokken 21.59, at politiet modtog en anmeldelse om et skyderi i Fyrreparken i Vollsmose.

- Det er en meget alvorlig situation, når der skydes på åben gade, hvor uskyldige borgere færdes, og derfor har vi besluttet at indføre visitationszone i området.

- Visitationszonen giver os bedre mulighed for at finde de våben og de personer, der bruger disse våben, uddyber politidirektør Arne Gram.

Visitationszonen udløber den 14. januar. Der er dog mulighed for at forlænge den, hvis politiet vurderer, at det er nødvendigt.

/ritzau/