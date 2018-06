Grupperinger i Husum og Rødovre bruger våben i konflikt om det lokale hashmarked.

København. På baggrund af to skyderier i Albertslund og Rødovre torsdag har Københavns Vestegns Politi fredag besluttet at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.

Samtidig indfører Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre.

Det sker, fordi det er politiets opfattelse, at i hvert fald skyderiet i Rødovre bunder i en konflikt om det lokale hashmarked mellem grupperinger i Husum og Rødovre.

- Skyderierne er fuldstændig uacceptable, og vi sætter massivt ind for at få bragt dette uvæsen til ophør, siger politidirektør Kim Christensen fra Københavns Vestegns Politi.

Torsdagens to skudepisoder fandt sted med godt seks timers mellemrum.

Kort før klokken 17.36 blev der affyret op mod 15 skud ved Storkens Kvarter 8A, hvor en 20-årig mand blev ramt af skud i benet.

Senere på aftenen - umiddelbart før klokken 23.57 - blev der skudt i Rødovre nær en tankstation på Roskildevej 360. I forbindelse med det skyderi blev en 18-årig mand ramt af et strejfskud i foden.

Københavns Politi oplyser, at der inden for de seneste ni dage har været yderligere to hændelser i København politikreds, som formentlig kan relatere sig til konflikten om hashmarkedet.

Om eftermiddagen 31. maj blev der skudt på Storegårdsvej i Husum, og muligvis blev en person frihedsberøvet.

To dage senere - 2. juni - blev der igen affyret skud i Husum. Denne gang i et boligområde, også ved Storegårdsvej.

Umiddelbart blev ingen ramt ved de to skyderier.

Både i Husum og i de to københavnerforstæder træder visitationszonerne i kraft fredag klokken 18.

I Albertslund og Rødovre gælder foranstaltningen foreløbig frem til 6. juli, mens slutdatoen i Husum umiddelbart lyder på 22. juni.

/ritzau/