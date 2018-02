I efteråret sidste år hærgede en lignende virus gennem Facebooks Messenger. Se den herover.

En ny Facebook-virus spreder sig med lynets hast på det sociale medie.

Flere brugere melder, at de har modtaget et videolink i deres Facebook Messenger, hvor der typisk står 'se her' eller 'er du' og så personens navn. Nedenunder teksten er der et billede af en Youtube-video. Se et eksempel på den herunder:

Trykker man på videoen, bliver man sendt videre til en hjemmeside, hvor der figurerer en masse reklamer og konkurrencer. Her håber bagmændene, at man vælger at enten købe et produkt eller opgive sine betalingsoplysninger i forbindelse med en falsk konkurrence, hvor man kan vinde penge.

Samtidig er der et 'script' i linket, der gør, at den videresender linket til alle ens venner på Facebook.

Smart trick

Peter Kruse, der er IT-ekspert i firmaet CSIS Security Group, har undersøgt virussen - der bliver betegnet som en såkaldt 'orm' - siden han blev opmærksom på den onsdag. Han fortæller, at mange tusinde danskere er blevet ramt.

»Den er jo meget smart. Hvis man ser beskeden på mobilen, ligner det, at man kan trykke play på videoen, men det er faktisk et link. Den er lavet til at snyde folk på mobilen,« siger han.

Ormen kommer ifølge Peter Kruse fra en side på Facebook. Han har i samarbejde med det sociale medie fået lukket kilden, men nu er der en ny, der er dukket op, siger Peter Kruse.

»Det er evigt arbejde,« siger han.

Sådan fjerner man virussen

Hvis man er så uheldig at blive ramt, anbefaler Peter Kruse følgende:

At man straks logger ud af Facebook og skifter kodeord.

Dernæst skal man køre en scanning med sit antivirus-program. Og samtidig åbne ens browsers og fjerne de udvidelser, man ikke kender.

Hvis intet af det hjælper, bliver man nødt til at geninstallere programmerne på computeren.

Lignende virus i 2017

Tilbage i efteråret hærgede en lignende virus på Facebook.

Her modtog man også et link på Messenger med teksten: 'Er det her dig'? eller: 'se her [dit navn]' og så et videolink.

Trykkede man på den, dukkede der et popup-vindue frem på skærmen, hvor man blev bedt om at opdatere et program som for eksempel Adobe Flash Player. Accepterede man dette, blev der downloadet en virus ned på ens computer.

Der er et eksempler af virussen herunder. Og du kan se mere om den i videoe øverst.