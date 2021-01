Ejeren af webshoppen Copenhagen Lashes er blevet sigtet for bedrageri.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Cirka 1000 personer har klaget over firmaet til Forbrugerombudsmanden, efter at det, de troede var et enkeltkøb, blev til et abonnement med bindingsperiode.

- Det er vores vurdering, at kunderne ikke er blevet informeret om abonnementet før deres køb, og derfor har vi sigtet ejeren for bedrageri, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

