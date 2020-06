En vognmandsvirksomhed i Aabenraa Kommune blev mandag den 15. juni udsat for en grundig efterforskning.

Politiet standsede to af selskabets lastbiler, og lastbilerne viste gentagne overtrædelser af reglerne for cabotagekørsel.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det var igennem flere tips i branchen, at man startede efterforskningen.

»Vi har i noget tid haft virksomheden mistænkt for at køre for mange ture i Danmark, og vores efterforskning pegede i retning af, at nogle af de tysk indregistrerede lastbiler kørte op mod 20 cabotagekørsler i Danmark mod de tilladte tre kørsler. Dermed besluttede vi at bringe de udenlandske lastbiler til standsning samt ransage virksomheden for at finde beviser herpå,« siger politikommissær Henrik Fobian fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Der må udføres tre cabotagekørsler i landet, før der igen skal foretages en undgående transport.

De mange ture inden for landets grænser er altså ulovligt og kan medføre meget store bøder.



Ved ransagningen fandt politiet dokumenter, der pegede på, at den udenlandske virksomheds lastbiler havde kørt op mod 150 cabotageture, hvoraf mange var udført i blokke af 4 eller flere.

Den samlede bøde kan i dette tilfælde løbe op i omegnen af en million kroner, vurderer politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi.