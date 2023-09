Lørdag formiddag mødte en medarbejder ind til et chok og kæmpe rod.

Hos den nordjyske virksomhed Datamarked.dk, med base i Nørresundby, brød gerningsmænd ind og røvede virksomhedens lager.

Det fortæller Mikkel Qvist, marketing manager hos Datamarked.dk, og tilføjer, at tyvene kom afsted med tyvekoster for op mod en million kroner.

»Vi har ikke oplevet noget lignende i de femten år, vi har eksisteret. Tidligere har det været småsager, som ikke har været nævneværdige,« siger han.

Virksomheden anslår, at de er blevet bestjålet for op mod en million kroner. Foto: Privat. Vis mere Virksomheden anslår, at de er blevet bestjålet for op mod en million kroner. Foto: Privat.

Det forholder sig dog stikmodsat denne gang.

Utallige iPhones, iPads og MacBooks tog de med sig.

Ifølge virksomhedens overvågningskameraer gik tyvene rundt i knap tre timer. De tog sig oven i købet også tid til at spise chokolade og stjæle hovedpinepiller, siger Mikkel Qvist.

Og her i dagene efter sidder tyveriet stadig i Mikkel Qvist og kollegaerne:

»Man kan godt sige, det har været hektisk. Der har været en begravelsesstemning blandt os alle.«

»Samtidig har vi også skullet finde hoved og hale i det hele. Hvad de var sluppet afsted med, og hvad de har rodet igennem.«

Virksomheden har politianmeldt indbruddet.

Og generelt mener Mikkel Qvist, at det virker meget gennemtænkt og koordineret.

Tyvene har smadret flere vinduer på virksomhedens tag. Foto: Privat. Vis mere Tyvene har smadret flere vinduer på virksomhedens tag. Foto: Privat.

I hvert fald bedømt ud for overvågningen, siger han.

»Tyvene har brudt ind gennem hegnet ved vores nabos virksomhed, kravlet op på nogle træpaller, op på taget, hen over vores solpaneler. De smadrede et ovenlysvindue og har tilsyneladende konstateret, at der har været for langt ned, taget et nyt vindue og firet sig fire-fem meter ned med reb.«

»Det virker meget koordineret. Tilsyneladende har de vidst, hvor vores alarmer har været, for de har ikke aktiveret en eneste,« siger Mikkel Qvist, som heller ikke kan slippe tanken om, hvorvidt gerningsmændene har haft et kendskab til virksomheden og deres sikkerhed på forhånd.

Billeder fra deres tag viser også, at flere vinduer er blevet smadret.

Mikkel Qvist tør ikke spå om, hvorvidt de får deres varer igen.

»Hvis nogen har set noget, er det vigtigt, de kontakter politiet.«

»Samtidig vil vi gerne advare lokalområdet og andre virksomheder – og hvor vigtigt det er at have styr på sin sikkerhed.«

Nordjyllands Politi bekræfter over for Nordjyske, at man har modtaget en anmeldelse i sagen.

Men af hensyn til efterforskningen har de ingen yderligere kommentarer.